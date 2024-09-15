نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار أوكراني ينفي وجود بند لوقف إطلاق النار ضمن خطة سيقدمها زيلينسكي لبايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى دميتري ليتفين مستشار الاتصالات لفلاديمير زيلينسكي المعلومات التي تشير إلى أن "خطة النصر" الأوكرانية المزعومة تتضمن استعداد قوات كييف لوقف إطلاق النار في بعض مناطق خطوط التماس.

وقال ليتفين لصحيفة "أوكراينسكا برافدا" تعليقا على ماذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية بأن "خطة النصر" الأوكرانية المزعومة، التي يعتزم زيلينسكي تقديمها للرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك للمرشحين للرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب، تتضمن استعداد كييف لـ "وقف إطلاق النار على خطوط معينة على الجبهة": "بيلد" نشرت خبرا مزيفا.

وأضاف: "لم تطلع بيلد على خطة النصر، ومن بين العديد من الأشخاص الذين يشاركون حاليا في صياغة هذه الخطة التي أعدها زيلينسكي، لم يتحدثوا إلى بيلد".

وكان فلاديمير زيلينسكي قد صرح بأنه سيعرض خطة جديدة للحرب ضد روسيا على الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل والمرشحين للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب وكمالا هاريس سماها "خطة النصر الأوكراني"

وقال: "لن أتحدث بالتفصيل، الخطة جاهزة، وأعتقد أنه من العدل أن أقدم هذه الخطة أولا لرئيس الولايات المتحدة، فنجاح هذه الخطة يعتمد عليه، سواء ستسمح لنا الولايات المتحدة بالحصول على ما هو وارد في الخطة أم لا، وهل سنكون أحرارا في استخدام البنود والنقاط الواردة والمساعدات المقدمة ضمنها أم لا".



وذكرت الصحيفة يوم أمس السبت أن: "زيلينسكي سيسافر إلى الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة وسيعرض استراتيجيته هناك لكل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترامب".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد طرح في شهر يونيو الماضي خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا