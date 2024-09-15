نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العسومي: وقف العدوان على غزة ضرورة إنسانية وهدف استراتيجي لتجنيب المنطقة شرور الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن ما يمارسه الكيان المحتل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها، مشيرًا إلى أن المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في ظل عجز وفشل للمجتمع الدولي لوقف هذا العدوان وللأسف تساهم بعض القوي الغربية فى تقديم مظلة له.

جاء ذلك خلال ترؤس العسومي أعمال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة جمهورية مصر العربية.

وقال "العسومي" في كلمته في افتتاح الاجتماع إن العدوان الغاشم على أهلنا فى غزة قارب العام وما يزال شعبنا الفلسطيني يتعرض للعدوان، وراح ضحيته أكثر من 41 ألف شهيد، و92 ألف مصاب.

وشدد العسومي على أن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلبًا عربيًا بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود وهو ضرورة إنسانية وأخلاقية وهدف استراتيجي لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة حرب ليست احتمالاتها ببعيدة بل إن شرارتها تلوح فى أفق المنطقة منذرة بالخراب على الجميع بلا استثناء.