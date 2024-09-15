نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة ترامب تصدر بيانا عقب اطلاق نار بالقرب من المرشح الجمهوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".

ولم توضح الحملة المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الواقعة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ترامب كان يلعب الغولف في ناديه ببالم بيتش أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي.

وأكدت أن "جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب