نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أنا بخير ولن يوقفني شيء لن أستسلم أبدا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عقب إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص به، أنه بخير وصحة جيدة، مشددا على أنه لن يتوقف ولن يستسلم أبدا.

وقال ترامب لمؤيديه: "سمعت طلقات نارية في محيط المكان، قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولا: أنا بخير وبصحة جيدة".

وأضاف: "لن يوقفني شيء. لن أستسلم أبدا!.. أحبكم دائما لدعمكم لي. الوحدة. السلام. ولنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"