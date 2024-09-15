العالم اليوم - هاريس تعلّق على حادث إطلاق النار قرب مقر إقامة ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:21 مساءً - علّقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن على إعلان حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب الأحد عن وقوع "إطلاق نار على مقربة منه".

ودانت هاريس الأحد العنف السياسي بعد إطلاق النار على مقربة من ترامب، منافسها الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وقالت المرشحة الديمقراطية "لقد تم إطلاعي على تقارير عن إطلاق أعيرة نارية بالقرب من الرئيس السابق ترامب وعقاراته في فلوريدا، وأنا سعيدة لأنه آمن".

وأضافت: "لا مكان للعنف في أميركا".

وقال البيت الأبيض الأحد إن الرئيس بايدن ونائبته هاريس "يشعران بالارتياح" بعد الإعلان أن المرشح الجمهوري ترامب في أمان عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته.

وأوردت الرئاسة في بيان "تم إطلاع الرئيس ونائبة الرئيس على الحادثة الأمنية في ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان الرئيس السابق ترامب يلعب الغولف. وقد شعرا بالارتياح لمعرفة أنه آمن".

وذكر المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه. ولا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

وكان ترامب يلعب الغولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية، وفق تقارير إعلامية متعددة.

وكان برفقة فريق الحماية الخاص به عندما تم إطلاق الأعيرة النارية.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم العثور على سلاح، قيل إنه بندقية من طراز كلاشنيكوف.