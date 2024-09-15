العالم اليوم - ترامب يطمئن مؤيديه بعد حادث إطلاق النار.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر ترامب يطمئن مؤيديه بعد حادث إطلاق النار.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:21 مساءً - طمأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤيديه بأنه بخير وذلك عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته.

وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية في رسالة إلكترونية للمتبرعين: "أنا آمن وبخير".

وأضاف ترامب: "كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمع هذا أولا: أنا بخير وآمن. لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدا".

وكان مصدران مطلعان قد أفادا بأن ترامب بخير بعد إطلاق أعيرة نارية قرب ملعبه للغولف في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الأحد.

وذكرت مصادر أن الطلقات صدرت من خارج سور الملعب.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مصدرين مطلعين بأن عملاء جهاز الخدمة السرية فتحوا النار بعدما رصدوا شخصا مسلحا قرب ملعب ترامب للغولف مضيفة أنه لم ترد تقارير عن إصابات.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عن وليام شنايدر قائد شرطة مقاطعة مارتن قوله إن شرطة المقاطعة ألقت القبض على المشتبه به الذي تبحث عنه بالم بيتش.

جدير بالذكر أن ترامب كان قد أصيب في أذنه بمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو، قبل أشهر فقط من انتخابات الخامس من نوفمبر التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بينه وبين كامالا هاريس نائبة الرئيس.