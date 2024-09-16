العالم اليوم - بايدن: وجهت بتوفير موارد كافية لضمان سلامة ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 03:24 صباحاً - أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بيانا يتعلق بحادث إطلاق أعيرة نارية قرب ملعب ترامب للغولف في بالم بيتش بفلوريدا، يوم الأحد.

وقال بايدن في البيان: "أطلعني فريقي على ما تحقق فيه أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية اليوم بشأن محاولة اغتيال محتملة للرئيس السابق ترامب".

وأضاف: "أشيد بعمل جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وجهودهم للحفاظ على سلامة الرئيس السابق ومن حوله".

وتابع: "أنا مرتاح لأن الرئيس السابق لم يصب بأذى. وهناك تحقيق نشط في هذا الحادث حيث تجمع أجهزة إنفاذ القانون المزيد من التفاصيل حول ما حدث".

وشدد على أنه "لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف على الإطلاق في بلدنا، وقد وجهت فريقي لمواصلة ضمان حصول جهاز الخدمة السرية على كل الموارد والقدرات والتدابير الوقائية اللازمة لضمان استمرار سلامة الرئيس السابق".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قال إن ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية بخير، مضيفا أنها محاولة اغتيال ثانية على ما يبدو يوم الأحد قرب ملعبه للغولف بولاية فلوريدا.

ووفق مسؤولين في قوات إنفاذ القانون فإن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا مسلحا في أحراش قرب الملعب وأطلقوا النار عليه.

وأضافوا أن المسلح ألقى بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47 وفرّ في سيارة لكن ألقي القبض عليه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وقناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤولين قولهم إن المشتبه به يدعى ريان ويسلي روث (58 عاما) من هاواي.