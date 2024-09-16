صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد استهدافها بعدة صواريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - انطلقت صفارات الإنذار في المطلة وكفر جلعادي شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب هجوم محتمل بصواريخ، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بسقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام فلسطينية اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مخيم العين غرب نابلس، وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المخيم بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أماكن فيه، وداهم بعض منازل المواطنين.