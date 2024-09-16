المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يواجه اتهامات فيدرالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 08:30 صباحاً - كشف المدعي العام لمقاطعة بالم بيتش، ديف أرونبيرج، أن الحكومة الفيدرالية ستتولى القضية ضد المشتبه به في المحاولة الثانية لاغتيال ترامب، وأن وزارة العدل ستقدم اتهامات ضده.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تعرض لمحاولة اغتيال من على مسافة 500 ياردة في ملعب الجولف الخاصة به من قبل المتهم ريان ويسلي روث، ولكن الخدمات السرية أحبطت محاولته وأجبرته على الهرب حتى تم القبض عليه.

وقال أرونبيرج لشبكة "إم.إس.إن.بي.سي" إنه لا يعتقد أن المشتبه به ريان ويسلي روث، كان عليه أن يطلق رصاصة واحدة حتى يتم اتهامه بمحاولة الاغتيال، وأكد أن روث كان "ينتظر" ترامب وأن جهاز الخدمة السرية رصده في الغابة.

وأضاف المدعي العام أن روث كان "هادئًا إلى حد كبير" و"مطيعًا إلى حد كبير" لرجال إنفاذ القانون عندما تم إيقافه، نافيًا تأكيده أن المتهم قال أي شيء منذ احتجازه.

ولفت أرونبيرج إلى أن القوانين المتعلقة بالحصول على بنادق هجومية وحيازتها في فلوريدا "فضفاضة"، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر صرامة في هذا الشأن"، لافتا إلى أنه ربما يأتي ذلك على المستوى الفيدرالي، من خلال حظر الأسلحة الهجومية.