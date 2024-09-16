نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تحبط هجومًا روسيًا بـ56 طائرة مسيرة وتكشف الأضرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأوكرانية في منطقة كييف، الإثنين، عن إحباط هجوم روسي واسع باستخدام سرب من الطائرات المسيرة، أسفر عن إصابة شخص وإلحاق أضرار بخمسة منازل. وأكد حاكم منطقة كييف، رسلان كرافتشينكو، أن الهجوم لم يُسفر عن أضرار جسيمة في البنية التحتية المحيطة بالعاصمة.

ووفقًا لبيان نشر على تطبيق تيليغرام، تمكنت القوات الجوية الأوكرانية من إسقاط 53 من أصل 56 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الهجوم الذي استهدف وسط وشمال وجنوب البلاد. وأوضح الجيش الأوكراني أن وحدات الدفاع الجوي دمرت ما يقرب من 20 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة كييف.

وفي تصريح على تيليغرام، أكد سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، أن الطائرات المسيرة الروسية جاءت من اتجاهات متعددة وبمجموعات مختلفة، إلا أن الهجوم لم يُسفر عن ضحايا أو أضرار في العاصمة. كما أفاد شهود من وكالة "رويترز" بأن سلسلة من الانفجارات دوت في المنطقة نتيجة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وتواصل روسيا قصف أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة منذ ما يقرب من 30 شهرًا، مما يتسبب في أضرار كبيرة لشبكة الكهرباء والبنية التحتية المدنية. وتؤكد موسكو أن هجماتها تستهدف فقط البنية التحتية المهمة لدعم المجهود الحربي الأوكراني.