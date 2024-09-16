نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة داخلية بريطانيا تعبر عن صدمتها من محاولة اغتيال ترامب وتعلن سرورها لسلامته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، الإثنين، إنها صُدمت من وقوع أعمال عنف سياسي، معبرة عن سرورها لسلامة دونالد ترامب بعد محاولة اغتيال وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها استهدفت الرئيس الأميركي السابق والمرشح للانتخابات القادمة.

وفي تصريح لقناة "سكاي نيوز"، قالت كوبر: "من المروع أن نرى عنفًا سياسيًا. لا ينبغي أن يكون للعنف مكان في أي حملة سياسية." وأضافت: "نحن جميعًا مسرورون أن الرئيس السابق بخير، وأن هذه المحاولة، مهما كانت، لم تكن ناجحة."

تفاصيل الحادث

وقع الحادث في ملعب ترامب للغولف في فلوريدا، حيث رصد عناصر جهاز الخدمة السرية مسلحًا في الأحراش القريبة من الملعب وأطلقوا النار عليه. المشتبه به، الذي يُدعى ريان ويسلي روث (58 عامًا) من هاواي، كان يحمل بندقية هجومية من طراز AK-47. بعد أن ألقى روث سلاحه وهرب في سيارة، تم القبض عليه لاحقًا.

تُظهر هذه الأحداث التصاعد المتزايد في التوترات السياسية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها القادة السياسيون.