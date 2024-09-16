نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماعة الحوثي تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة أميركية فوق ذمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، الإثنين، أن الجماعة أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز إم كيو-9 فوق محافظة ذمار. وقال سريع إن هذه الطائرة، التي أُسقطت في أجواء المحافظة، هي الثالثة من نوعها التي تُسقطها الجماعة خلال أسبوع، والعاشرة منذ بدء عمليات إسناد غزة.

ووثق نشطاء موالون للحوثيين لحظة احتراق الطائرة في السماء، وذلك من خلال مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت، مما يعزز مزاعم الجماعة بشأن إسقاط الطائرة الأميركية.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه اليمن تصاعدًا في التوترات، حيث زادت النشاطات المتعلقة بالطائرات دون طيار في الأجواء اليمنية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ويعكس هذا التطور التصعيد المستمر في الصراع بالمنطقة وتأثيره على الديناميات الإقليمية والدولية.