العالم اليوم - نتنياهو وتهديد الإقالة.. اسم متداول بديل من غالانت

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو وتهديد الإقالة.. اسم متداول بديل من غالانت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 12:28 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت أن نتنياهو كان قدد هدد بإقالة غالانت لرفضه توسيع الحرب في لبنان.

وتحدثت الوسائل عن أن نتنياهو سيستبدل غالانت بجدعون ساعر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لكن مكتب نتنياهو نفى أي تفاوض من هذا النوع مع ساعر.

وخلال أغسطس الماضي، هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي "ثرثرة" نتنياهو، مؤكدا أنه أراد تنفيذ "ضربة استباقية" لحزب الله، لكن نتنياهو وقف في طريق تنفيذها.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن غالانت هاجم نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في مكتبه بتل أبيب.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن هناك مواجهة غير مسبوقة مسامرة بين نتنياهو وغالانت تكشف الخلاف السياسي المستمر والمتزايد والعداء الشخصي بينهما.