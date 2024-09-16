العالم اليوم - غانتس: نتنياهو لديه تشوه في الأولويات

انتم الان تتابعون خبر غانتس: نتنياهو لديه تشوه في الأولويات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 12:28 مساءً - وصف الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن لديه سوء تقدير وتشوه في الأولويات.

وقال غانتس في منشور عبر صفحته على منصة إكس: "بدلاً من أن ينشغل رئيس وزراء إسرائيل بالنصر على حماس، وعودة المختطفين، والحرب مع حزب الله، والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم، إنه مشغول بالتحالفات السياسية الساخرة وتغيير وزير الدفاع قبل حملة ضخمة في الشمال".

وأضاف غانتس أن "هذا يدل على سوء التقدير وتشويه الأولويات".

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد كشفت أن نتنياهو هدد مجددا بطرد وزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب معارضته لشن هجوما موسعا على لبنان.

وأضافت الصحيفة أن غالانت يرى أن الوقت غير مناسب لمثل هذا الهجوم، ويريد إعطاء فرصة لحل دبلوماسي في الشمال، واتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانب آخر، ذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين يضغط لشن هجوم واسع في لبنان، بينما يبدو غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أكثر تحفظًا.