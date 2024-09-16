نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على غرار بايدن.. "سقطة" لترامب تثير سخرية الكثيرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت زلة لسان للرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قدم المغني اللاتيني نيكي جام بشكل غير دقيق خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس. ففي تصريح أثار الكثير من الجدل، وصف ترامب المغني بأنه "امرأة"، قائلًا: "نقدم نجم الموسيقى نيكي جام، إنها مثيرة."

وخلال التجمع، تابع ترامب: "هل تعرفون نيكي؟ إنها ساخنة، أين نيكي؟" ثم أضاف: "شكرًا لك نيكي، من الرائع وجودك هنا." وعندما خرج نيكي جام، الذي كان يرتدي قبعة كتب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، من بين الحشد إلى المسرح وصافح ترامب، أدرك الأخير خطأه بسرعة وقال: “أوه، انظر! تناول الطعام هنا، أنا سعيد لأنه جاء".

أثار هذا الخطأ تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أنه يعكس عدم دقة ترامب في تقديم المعلومات. يُذكر أن عمر الرئيس الحالي والمرشح الديمقراطي السابق جو بايدن وقدراته المعرفية كانا موضوعًا رئيسيًا للانتقادات من قبل معارضيه الجمهوريين خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل انسحابه.