العالم اليوم - بـ"قرار غالانت".. نتنياهو يثير غضب الليكود وعائلات الرهائن

انتم الان تتابعون خبر بـ"قرار غالانت".. نتنياهو يثير غضب الليكود وعائلات الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - يبدو أن الحديث عن إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت يثير الجدل على أكثر من صعيد حتى في داخل حزب الليكود.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في حزب الليكود قولها: "إذا كان نتنياهو يعتقد أن إقالة غالانت ستؤدي إلى تمرير قانون التجنيد بسلاسة مع إعفاء شامل للحريدين، فهو لا يفهم المزاج السائد في الليكود بعد 7 أكتوبر، لن يحدث ذلك".

وفي سياق متصل، جاء في بيان هيئة عائلات الرهائن: "تعيين جدعون ساعر وزيراً للدفاع سيمثل اعترافاً من قبل رئيس الحكومة بأنه قرر التخلي نهائيا عن الرهائن".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يستعد لإقالة غالانت خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت أن نتنياهو كان قدد هدد بإقالة غالانت لرفضه توسيع الحرب في لبنان.

وتحدثت الوسائل عن أن نتنياهو سيستبدل غالانت بجدعون ساعر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لكن مكتب نتنياهو نفى أي تفاوض من هذا النوع مع ساعر.