نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على محاولة الاغتيال المحتملة للرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب بنيامين نتنياهو: "لقد صُدمت أنا وسارة (زوجة نتنياهو) بمحاولة الاغتيال الثانية ضد الرئيس ترامب، وشعرنا بالارتياح لسماع أنها فشلت أيضا. لكن لا ينبغي علينا الاعتماد على الحظ".

وتابع نتنياهو: "نرسل أطيب تمنياتنا لدونالد وميلانيا (زوجة ترامب)، مع آمالنا في اتخاذ جميع التدابير لضمان إحباط مثل هذه الهجمات المميتة مسبقا على مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ويوم أمس 15 سبتمبر، تعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية خلال تواجده في ناد للغولف بولاية فلوريدا، إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص وتم توقيفه "كمشتبه فيه".

من جهتها، قالت السلطات الأمنية في البلاد إن أحد ضباط "الخدمة السرية" أطلق النار على المتسلل ريان روث الذي كان مختبئا بين الأشجار المحيطة بالمكان.

وذكرت شبكة "سي إن إن" بن رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب مثل أمام محكمة فيدرالية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأفاد البيت الأبيض أمس، بأن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

هذا وعبّرت نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، عن قلقها إزاء محاولة اغتيال منافسها دونالد ترامب، مؤكدة إدانتها للعنف السياسي