نتنياهو لمبعوث بايدن: لا يمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جوهري في الوضع الأمني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير أبلغ المبعوث الأمريكي، عاموس هوكستين، أنه لن يكون من الممكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جوهري في الوضع الأمني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده نتنياهو مع هوكستين في قاعدة وزارة الدفاع الإسرائيلية الرئيسية "كيريا" في تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "أوضح رئيس الوزراء بطريقة حازمة وحاسمة في حديثه مع المبعوث هوكستين أنه لن يكون من الممكن إعادة سكاننا دون تغيير جوهري في الوضع الأمني ​​في الشمال".

وأكد نتنياهو أن "إسرائيل تقدر وتحترم الدعم الأمريكي، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين".

وأبلغ مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، عاموس هوكستين، وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، أن الحرب على لبنان لن تعيد أحدا إلى الشمال وأنها ستكون حربا واسعة وطويلة.

وكان غالانت قد أعلن خلال خلال مناقشة أمنية مغلقة جرت ظهر اليوم الاثنين في كيريا في تل أبيب مع نتنياهو، أنه "ليس هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية.. هناك خيار واحد فقط.. استخدام القوة الكاملة واستخدام كل قوتنا العسكرية بهدف إعادة سكان الشمال إلى ديارهم".