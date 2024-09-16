نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تتحدث عن خنجر غرزته إسرائيل في قلب الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الاثنين، إلى ضرورة التصرف بشكل سريع ومنع المزيد من التدهور في قطاع غزة.

وقال بن جامع، في كلمة له اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع الحالي في فلسطين نتيجة لسياسات السلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة الوقوف في وجه هذه الانتهاكات باستخدام الأدوات الإدارية.

ولفت بن جامع إلى أن 62 شاحنة فقط دخلت إلى قطاع غزة خلال الـ10 أيام الأولى من شهر سبتمبر مؤكدا أن وقف النار في غزة هو أمر حتمي دون أي شروط.

وشدد بن جامع على ضرورة التنسيق بين الوكلات من أجل التدخل في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والحفاظ على استمرارية عملها.

وأشار إلى أن "الأونروا" فقدت مؤخرا 6 من موظفيها، مؤكدا أنه أمر جد خطير وانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن حادثة الهجوم على موظفي “الأونروا” والأفراد تعد بمثابة خنجر في صميم مبادئ القانون الدولي، مؤكدا أنه كلما طال أمد الإفلات من العقاب تصبح القوانين الدولية دون أهمية.

وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،في وقت سابق، أن استمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل "جريمة حرب".

وفي وقت سابق، اتهم المحقق المستقل للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء السلطات الإسرائيلية بتنفيذ "حملة تجويع" ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في قطاع غزة، وهو الاتهام الذي تنفيه إسرائيل بشدة.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل يوم الاثنين، أن نحو 1200 شاحنة مساعدات من الاتحاد الأوروبي متوقفة في الجانب المصري، وسط رفض إسرائيلي بدخولها بينما يعاني الفلسطينيون من المجاعة.

كما أعرب بوريل عن شكره للدولة المصرية على "جهودها الكبيرة وتعاونها" في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، واصفا ما يحدث بأنه "أمر مروع وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "قطاع غزة يواجه مأساة حقيقية من صنع الإنسان".