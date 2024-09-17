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أحمد جودة - القاهرة - محاولة اغتيال ترامب، كشف مقطع فيديو جديد عن لحظة اعتقال الشرطة الأميركية للمشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث جرت الواقعة على الطريق السريع في مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا.

ويظهر الفيديو كيفية إيقاف عناصر الأمن للمشتبه به وتكبيل يديه، بعد مطاردته وهو يقود سيارة.

في يوم الإثنين، وجهت إلى المشتبه به، الذي اعتُقل في إطار التحقيق بشأن محاولة اغتيال مزعومة، تهمتان تتعلقان بحيازة سلاح بشكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

بالفيديو.. المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

من بنسلفانيا إلى فلوريدا انتقل موقع محاولة اغتيال ترامب

التهمتان وُجهتا إلى راين ويسلي روث (58 عامًا)، وهو أميركي يدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وقد اعتُقل الأحد خلال مثوله الأول أمام قاضٍ فدرالي في فلوريدا.

عاجل| لحظة القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب.. "فيديو"

تساؤلات بشأن تأثير محاولة اغتيال ترامب الـ2 على الانتخابات

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث مع دونالد ترامب، معبرًا عن ارتياحه لكونه آمنًا وبصحة جيدة.

وأكّد بايدن يوم الاثنين أنه كان دائمًا ضد العنف السياسي، وذلك بعد المحاولة المزعومة الثانية لاغتيال ترامب.

وقال بايدن في تصريح له من فيلادلفيا: "لقد نددت دائمًا بالعنف السياسي وسأستمر في ذلك"، مضيفًا، "في أميركا، نحل خلافاتنا بطرق سلمية عبر الاقتراع، وليس تحت ضغط التهديد بالسلاح".