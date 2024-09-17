العالم اليوم - الجيش الأميركي يعلن اكتمال انسحابه من النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 02:18 صباحاً - قال الجيش الأميركي يوم الإثنين إنه أكمل انسحابه من النيجر.

وأمر المجلس العسكري الحاكم بالنيجر في أبريل الولايات المتحدة بسحب نحو ألف جندي من البلاد بعد انقلاب شهدته الدولة الواقعة في غرب إفريقيا العام الماضي.

وقبل الانقلاب، كانت النيجر شريكا رئيسيا في حرب الولايات المتحدة ضد المسلحين في منطقة الساحل بإفريقيا.

وتبحث واشنطن عن خطة بديلة لمنطقة غرب إفريقيا لكن العملية تمضي ببطء، ويحذر المسؤولون من أن القدرة الاستخباراتية الأميركية تتضاءل بشأن الجماعات المتطرفة سريعة النمو في المنطقة.

وأفاد الجيش الأميركي في بيان يوم الإثنين "على مدى العقد الماضي، قامت القوات الأميركية بتدريب قوات النيجر ودعمت مهام مكافحة الإرهاب التي يقودها الشركاء ضد تنظيمي داعش والقاعدة في المنطقة".

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ قولها للصحفيين إن عددا صغيرا من الأفراد العسكريين المكلفين بحراسة السفارة الأميركية لا يزالون في النيجر.

وكان للولايات المتحدة وفرنسا أكثر من 2500 عسكري في المنطقة حتى وقت قريب، واستثمرت مع دول أوروبية أخرى مئات الملايين من الدولارات في المساعدات العسكرية والتدريب.

وفي الأشهر الأخيرة، ابتعدت النيجر عن شركائها الغربيين، وتحولت بدلا من ذلك إلى روسيا من أجل تعزيز التعاون الأمني معها، ووصل إلى البلاد في أبريل مدربون عسكريون روس.