العالم اليوم - سموتريتش يرفض وقف إطلاق النار.. ويدعو لـ"سحق حزب الله"

انتم الان تتابعون خبر سموتريتش يرفض وقف إطلاق النار.. ويدعو لـ"سحق حزب الله" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 11:23 صباحاً - رفض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، الدعوة لوقف إطلاق النار في لبنان وطالب بـسحق حزب الله.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول قد دعوا إلى وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما بعدما أسفر القصف الجوي الإسرائيلي على أهداف لحزب الله هذا الأسبوع في لبنان عن مقتل المئات ودفع عشرات الآلاف للنزوح.

وكتب سموتريتش على منصة "إكس" إن "على الحملة في الشمال أن تنتهي بنتيجة واحدة: سحق حزب الله والقضاء على قدرته على إلحاق الضرر بسكان الشمال".

وأضاف: "يتعيّن عدم إعطاء العدو وقتا للتعافي من الضربات الكبيرة التي تعرض لها وإعادة تنظيم صفوفه لمواصلة الحرب بعد 21 يوما".

وتابع: "استسلام حزب الله أو الحرب هذه الطريقة الوحيدة لإعادة السكان والأمن إلى الشمال والبلاد بأسرها".

من جانبه، رأى زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة "إكس" أن على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على وقف إطلاق النار لسبعة أيام فقط.

وقال إن ذلك "سيمنع حزب الله من إصلاح أنظمته للقيادة والسيطرة".

وتابع: "لن نقبل بأي مقترح لا يتضمن انسحاب حزب الله من حدودنا الشمالية".

ويعد سموتريتيش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من المدافعين بشدة أيضا عن مواصلة الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل.