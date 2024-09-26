نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: الثقة بين قادة روسيا وكوريا الشمالية تقوم على فهم الوضع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الثقة العميقة والصادقة بين قادة روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية تقوم على التفاهم والتوافق في تقييمنا للوضع الدولي.

وقال لافروف: "القيمة الكبرى هي للثقة العميقة والصادقة بين قادة البلدين، على أساس الفهم المشترك والتوافق في تقييمنا للوضع الدولي الحالي".

وأشار إلى أن روسيا ملتزمة كل الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي توصل إليها القادة، بما في ذلك تلك الواردة في معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

يذكر أن روسيا وكوريا الشمالية وقعتا خلال زيارة الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18-19 يونيو الماضي اتفاق شراكة استراتيجية شاملة، ليحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة في 9 فبراير 2000.

وينص الاتفاق الجديد إلى جانب التعاون الاقتصادي والإنساني والعلمي والتقني بين البلدين، على "الدعم العسكري المتبادل في حال تعرض أي من البلدين لعدوان خارجي، حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين روسيا وكوريا الشمالية".

وقد أثار هذا الاتفاق حفيظة الغرب ولا سيما اليابان وكوريا الجنوبية في ظل التوترات المتفاقمة في منطقة المحيط الهادئ