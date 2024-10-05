العالم اليوم - السعودية ترفع سعر البيع للخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر السعودية ترفع سعر البيع للخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - قالت شركة أرامكو في بيان، السبت، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها في آسيا في نوفمبر، بعلاوة 2.20 دولار فوق متوسط عمان/دبي.

كما حددت سعر البيع لشمال غرب أوروبا في نوفمبر بخصم 0.45 دولار عن خام برنت.

وحددت سعر البيع إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.90 دولار فوق سعر مؤشر "خام أرجوس" العالي الكبريت في نوفمبر.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد رفعت في أغسطس الماضي سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الذي تبيعه لآسيا في سبتمبر، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، في حين خفضت سعر البيع لمناطق أخرى.

وقالت شركة أرامكو السعودية في بيان آنذاك إن المملكة رفعت سعر الخام العربي الخفيف الذي تبيعه لآسيا في سبتمبر 20 سنتا إلى دولارين للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي.

كما رفعت السعودية أسعار بيع الخامات الخفيفة الأخرى المباعة إلى آسيا، لكنها أبقت على أسعار الخام العربي المتوسط وكذلك الثقيل دون تغيير.