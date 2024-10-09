العالم اليوم - ريو تينتو تبرم صفقة شراء "أركاديوم ليثيوم" بـ6.7 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر ريو تينتو تبرم صفقة شراء "أركاديوم ليثيوم" بـ6.7 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - أبرمت شركة التعدين العملاقة الأنجلو أسترالية "ريو تينتو" صفقة بقيمة 6.7 مليار دولار لشراء شركة "أركاديوم" المنتجة للمواد الكيميائية التي تحتوي على الليثيوم الأربعاء، لتستحوذ بذلك على لاعب مهم ورئيسي في قطاع البطاريات المزدهر.

وقدرت الاتفاقية القيمة السوقية لشركة أركاديوم بـ 5.85 دولار أميركي للسهم، وهو ما يزيد بنحو 40% عن متوسط سعر ​​السوق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تبلغ القيمة السوقية لـ "أركاديوم" في الوقت الراهن 3.31 مليار دولار.

تقدم الصفقة لشركة ريو تينتو الوصول إلى العديد من المواد الكيميائية الأخرى اللازمة لإنشاء بطاريات الليثيوم، ما يمثل رهانا على أن سوق السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات سنويًا ستواصل النمو.

إذا تم منح الموافقة التنظيمية، ستصبح ريو تينتو ثالث أكبر مورد لليثيوم في العالم.

لكن الصفقة ليست خالية من المخاطر. حيث عانت صناعة الليثيوم من العرض الزائد وتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية مما دفع أسعار الليثيوم إلى الانخفاض وأدى إلى إغلاق المناجم في جميع أنحاء العالم أو تقليص الإنتاج، مؤقتًا على الأقل.

أعلنت شركة أركاديوم ليثيوم في وقت سابق من هذا العام أنها أوقفت العمل في منجم في غرب أستراليا، معللة ذلك الإجراء بأسعار السوق المنخفضة.

يذكر أن أستراليا هي أكبر مورد لليثيوم في العالم، والذي يستخدم في منتجات مختلفة بما في ذلك بطاريات السيارات الهجينة والكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف. وأنتجت أستراليا خلال 2023 نحو 86 ألف طن من الليثيوم.