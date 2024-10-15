العالم اليوم - مصر.. تحقيق في "إذاعة آيات من القرآن على أنغام الموسيقى"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. تحقيق في "إذاعة آيات من القرآن على أنغام الموسيقى" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - أمرت السلطات المصرية باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بواقعة إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى.

كما أيدت هذا الأمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وجار استكمال التحقيقات.

وأثارت قناة "أغاني قرآنية" ضجة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المتابعون بالعمل على غلق القناة لإسائتها للقرآن الكريم.

وتدخلت دار الإفتاء المصرية في الأمر ونشرت عبر صفحتها الرسمية تحذيرا من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها معتبرة أن هذا الأمر ممنوع شرعا.

وحثَّت دار الإفتاء على ضرورة المبادرة إلى الإبلاغ عن هذه القنوات باعتبارها قنوات تدعو إلى الكراهية وتتضمن الإساءة إلى الأديان معلنة أنَّ قراءة القرآن الكريم بمصاحبة المعازف والآلات الموسيقية تحمل الكثير من التهاون والتلاعب بمكانة القرآن الكريم وقدسيته.