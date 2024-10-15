الطيران اليونانية: توترات الشرق الأوسط أثرت على قطاعى السياحة والطيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:28 مساءً - قال الدكتور أندرياس بابا ثسودورو، مدير جمعية الطيران اليونانية، إن قطاع الطيران يعتبر من القطاعات الهامة للغاية، وقد تأثر بشكل كبير خلال جائحة كورونا، مثلما تأثر العالم أجمع، مشيرًا إلى أن القطاع واجه العديد من العقبات والمشكلات، وخسر الكثير من الأموال والاستثمارات.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد انتهاء الجائحة واستقرار الأوضاع، استعادت الكثير من شركات الطيران عوائدها واستثماراتها، رغم التحديات المتعلقة بالضمان والتأمين، مؤكدًا أنه في ظل التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ظهرت مشكلات جديدة تواجه قطاع الطيران على المستوى العالمي، وهذه التحديات أدت إلى تعطيل عمليات الطيران المدني بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، أثرت العقوبات المفروضة من أوروبا على روسيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل ملحوظ على حركة الطيران.

ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على حركة الطيران

وأوضح أن هذا التعطل لم يؤثر فقط على الركاب ومصالحهم في العديد من المناطق حول العالم، بل كان لارتفاع أسعار الوقود تأثير بالغ أيضًا، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط تعيش مرحلة حرجة فيما يتعلق بتوقف الطيران في بعض الدول المجاورة، ما أثر على قطاعي السياحة والطيران في هذه المنطقة.