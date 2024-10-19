العالم اليوم - بالصواريخ.. حزب الله يعلن قصف مدينة صفد شمالي إسرائيل

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - أعلن حزب الله، السبت، قصف مدينة صفد في شمال إسرائيل بالصواريخ، بعيد تبنيه استهداف منطقة حيفا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 115 مقذوفة على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

ويقوم الجيش الإسرائيلي منذ أول أكتوبر الجاري بعملية عسكرية في جنوب لبنان مستهدفا مواقع حزب الله ، مع شن هجمات جوية مكثفة ما أسفر عن دمار هائل للمباني والبنية التحتية وسقوط قتلى وجرحى ونزوح هائل لسكان الجنوب.

قصف حيفا

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا في شمال إسرائيل في عملية قال إنها نفذت تحت شعار "لبيك يا نصر الله"، في إشارة الى أمينه العام الذي قتل قبل 3 أسابيع بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إنه قصف "السبت قاعدة ناشر العسكرية شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية كبيرة"، وذلك بعد أيّام من إعلانه إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل.

وأصيب 9 إسرائيليين، السبت، جراء صواريخ أطلقت من لبنان على حيفا والجليل الغربي بشمال إسرائيل .

وقالت نجمة داود الحمراء، وفق ما نشرته قناة 13 الإسرائيلية، إن 9 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة جراء القصف على كريات تا بحيفا والجليل الغربي.

وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أنه في أعقاب إطلاق الإنذارات في حيفا والكريوت، تم الكشف عن سقوط صاروخ في كريات تا أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات ومركبة كانت متوقفة بالقرب من مبنى سكني.

هجوم قيسارية

كما تم استهداف منزل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة ملغمة في قيسارية.

ولم تعلن جماعة حزب الله اللبنانية، والتي تتبادل إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم بالطائرات المسيرة كما لم تعلن أي جماعة مسلحة أخرى.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على إسرائيل دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة.