العالم اليوم - الكشف عن تفاصيل مقترح يقوده هوكشتاين في لبنان

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:23 صباحاً - نقلت صحيفة "يديعوت إحرانوت" عن مصادر غربية قولها إن جماعة حزب الله وافقت على فصل ملف لبنان عن غزة.

وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة كل من إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة.

ولفتت الصحيفة إلى إنشاء قوات دولية تراقب أي انتهاكات من قبل إسرائيل وحزب الله، مضيفة أنه سيتم تعزيز قوات اليونيفل واستبدالها بقوات أخرى من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية.

وأشارت إلى أن المقترح الجديد يتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ويبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما.

وقالت الصحيفة إن حزب الله حصل على الضوء الأخضر من إيران للتراجع إلى شمال نهر الليطاني.

ومن المتوقع أن يصل هوكشتاين إلى المنطقة الثلاثاء، من أجل إجراء مباحثات لوقف الحرب في لبنان.

ويبدأ هوكشتاين محادثاته في تل أبيب، وقد ينتقل من بعدها إلى لبنان.