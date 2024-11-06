نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بأن غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق حارة حريك أوتوستراد السيد هادي وحي الأمريكان، بعد إنذار الجيش الإسرائيلي.

ووثقت مقاطع فيديو تصاعد سحب الدخان من مبنى أحد أكبر المجمعات في المنطقة المستهدفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إنذارا عاجلا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية، طالبا منهم مغادرة منازلهم، فيما أفادت مراسلتنا، بأنه تم إطلاق 11 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل، وصلت إلى محيط مطار بن غوريون للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، بالإضافة إلى مناطق جبل لبنان، مما أدى إلى سقوط ضحايا وعدد من الجرحى.