ترامب سيستغل ضعف أوكرانيا في أرض المعركة لإنهاء الصراع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيستغل ضعف موقف أوكرانيا لتسوية النزاع.



ووفقا لتقرير نشرته الشبكة أن ترامب سيستخدم موقف أوكرانيا الضعيف في ساحة المعركة والدعم المحدود من الكونغرس الجديد، لتحقيق اتفاق سلام بين كييف وموسكو، كما أشار معدو التقرير إلى أن متوسط عمر الجنود الأوكرانيين يبلغ 40 عاما، وهو ما يشير إلى صعوبات في تجديد الأفراد، وفي الوقت ذاته يعتقد المحللون أن الجمهوريين في الكونغرس الجديد لن يدعموا استمرار الإنفاق الكبير على المساعدات العسكرية لكييف.

وأضافت "سي إن إن" أن الشروط المحتملة للتسوية ستشمل الاعتراف المتوقع بشبه جزيرة القرم كأرض روسية رسميا، والعودة الجزئية لأراضي شرق أوكرانيا لسيطرة كييف، ورفض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

ولفتت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يواصل ترامب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، المسار الصارم تجاه الصين، الذي بدأته إدارته السابقة. فخلال ولايته السابقة، تخلى ترامب عن السياسة الأمريكية السابقة التي كانت تفترض أن التنمية الاقتصادية في الصين ستؤدي إلى "تحررها" سياسيا، وبدلا من ذلك، بدأت واشنطن تنظر إلى بكين كمنافس استراتيجي.

فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، ليصبح أول سياسي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع 4 أعوام، ومن المقرر أن يصوت مجمع الناخبين من الولايات للمرشحين في 17 ديسمبر القادم، وسيصادق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت في 6 يناير المقبل، بينما سيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في 20 يناير 2025.