العالم اليوم - مقتل جندي لبناني وإصابة 18 بقصف إسرائيلي استهدف حاجزا عسكريا

انتم الان تتابعون خبر مقتل جندي لبناني وإصابة 18 بقصف إسرائيلي استهدف حاجزا عسكريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - قتل جندي لبناني وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حاجزا عسكريا للجيش قرب مدينة صور، بحسب ما ذكر مصدر عسكري لسكاي نيوز عربية.

وقال المصدر العسكري اللبناني لسكاي نيوز عربية إن جنديا قتل في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حاجزا للجيش اللبناني في منطقة العامرية قرب صور.

وأشار المصدر إلى إصابة 17 جنديا آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

من ناحيته، قال الجيش اللبناني في بيان إن "أحد العسكريين قتل وأصيب 18، بينهم مصابون بجروح بليغة، نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركز الجيش في العامرية على طريق القليلة- صور".

وأوضح الجيش اللبناني أن المركز تعرّض لأضرار جسيمة.

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق بأن القصف الإسرائيلي استهدف حاجزا تابعا للجيش اللبناني في منطقة العامرية على طريق صور الناقورة ما أوقع عددا من الإصابات في صفوف عناصر الجيش.