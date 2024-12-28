الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان في غزة

الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان في غزةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريح صحفي، إن الاحتلال اعتقل أبو صفية من مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه أمس الجمعة وحرق ودمر معظم أقسامه قبل أن ينكل بالمرضى والكادر الطبي ويعتقل عددا منهم.

وأشارت الوزارة في بيان آخر، إلى أن المرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم قسرا من مستشفى كمال عدوان إلى المستشفى الإندونيسي عاشوا ليلة قاسية في وضع مزر وصعب للغاية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات.

وأضافت أنه بدء العد التنازلي لفقدان حياتهم، في ظل احتجاز الاحتلال لمعظم الكادر الصحي حتى لا يلتحقوا بالمرضى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلى أن الاحتلال سبق وأن دمر البنية التحتية للمستشفى الإندونيسي قبل إجلاء المرضى قسرا إليه.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات والجهات المعنية وبشكل عاجل لإيجاد الحل للمرضى والمصابين الموجودين حاليا في المستشفى الإندونيسي.

كان قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان الجمعة، بعد حصاره، وأحرقت مرافقه ونكلت بالمتواجدين داخله من مرضى ومصابين وكادر طبي، فيما اعتقلت عددا منهم، وأجبرت آخرين على خلع ملابسهم في البرد الشديد والإخلاء القسري بالتزامن مع إطلاق نار وقصف من الدبابات حول المستشفى وعلى مرافقه.

من جانبه، ذكر الدفاع المدني في غزة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 من ضباط الإطفاء والإنقاذ ممن أجبرهم مؤخرا على ترك عملهم في محافظة شمال قطاع غزة.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان، إن إجمالي عدد معتقلي الدفاع المدني الذين اختطفهم الاحتلال خلال هذه الحرب ارتفع إلى 26 معتقلا ولا يعرف مصيرهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,436 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,038 آخرين وسط وضع إنساني كارثي بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المواد الأساسية والمساعدات الحيوية.