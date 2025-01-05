العالم اليوم - إسرائيل تهدد بفض الاتفاق ما لم ينسحب حزب الله لشمال الليطاني

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تهدد بفض الاتفاق ما لم ينسحب حزب الله لشمال الليطاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 01:23 مساءً - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حزب الله، بفض اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم ينسحب الحزب إلى شمال نهر الليطاني.

جاء هذا خلال زيارة كاتس لمقر القيادة الشمالية لدى الجيش الإسرائيلي وتفقده معرض السلاح الذي جمعه الجيش من جنوبي لبنان.

هناك تلقى الوزير تحديثا عملياتيا واستخباراتيا حول أنشطة الجيش في لبنان وما سماه الإنفاذ الصارم ضد انتهاكات حزب الله.

وقال كاتس: "إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وسيواصل تطبيقه بشكل كامل دون تنازلات لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، لكن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لتنظيم حزب الله الإرهابي إلى ما وراء نهر الليطاني وتفكيك كافة الأسلحة وإفشال البنى التحتية الإرهابية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهو ما لم يحدث بعد".

وأضاف: "إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسوف تضطر إسرائيل إلى العمل من تلقاء نفسها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وشدد في حديثه: "لن نسمح بخلق تهديد متجدد للبلدات الشمالية ولمواطني دولة إسرائيل".