العالم اليوم - السوداني: التطورات في سوريا مؤثرة والحكومة حصنت الحشد الشعبي

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 06:25 مساءً - قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، إن القوات الأمنية جاهزة لردع أي اعتداء على العراق، مؤكدا التطورات في سوريا فاعلة ومؤثرة.

وأضاف السوداني في الحفل المركزي لتأبيـن "قادة النصر" أن الحكومة استطاعت بجهود كبيرة تجنيب العراق من اشتعال النار التي حدثت في المنطقة.

واعتبر المسؤول العراقي، أن "الحكومة حرصت على تحصين الحشد الشعبي من خلال دعمه".

من جانبه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، فالح الفياض، أن "الحشد الشعبي لديه من القدرات العسكرية والأمنية ما هو غير معلن وهو قادر على مواجهة التحديات"، في إشارة إلى عدم إمكانية حله.

واعتبر الفياض، على أن "الحشد الشعبي قوة أمنية تعمل من أجل قوة البلد".

وفي وقت سابق، أكد السوداني أنه لن يتم السماح لأي طرف بأن يزج بالعراق بحروب أو صراعات وأن البلاد على المسار الصحيح ويحظى بثقة ومقبولية غير مسبوقة منذ بدء العملية السياسية عام 2003.