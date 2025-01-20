العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يطلق إجراء جديدا ضدّ الصين في منظمة التجارة

انتم الان تتابعون خبر الاتحاد الأوروبي يطلق إجراء جديدا ضدّ الصين في منظمة التجارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:31 مساءً - أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين إطلاق إجراء جديد في حقّ الصين لدى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على "ممارسات تجارية غير نزيهة وغير مشروعة" في مجال الملكية الفكرية.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الصين بـ"الضغط" على شركات أوروبية للتكنولوجيا المتقدّمة لخفض أسعار البراءات ، لا سيّما في ما يخصّ شبكة الجيل الخامس "5 جي" للهواتف المحمولة.

وطالبت المفوّضية بمشاورات لدى منظمة التجارة العالمية، في خطوة أولى من مسار يرمي إلى فضّ النزاعات.

وينبغي أن يتسنّى للشركات الأوروبية العمل في إطار "منافسة نزيهة وعادلة. وعندما يتعذّر ذلك، تتّخذ المفوضية تدابير حاسمة لحماية حقوق" الشركات، على ما قال ماروس سيفكوفيتش، المفوّض الأوروبي المعني بشؤون التجارة.

وبحسب بروكسل، خوّلت الصين محاكمها فرض تعريفات ملزمة على البراءات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، من دون موافقة أصحاب البراءات، "ما يتيح للمصنّعين الصينيين النفاذ إلى التكنولوجيات الأوروبية بكلفة أقلّ وبطريقة غير نزيهة".

وفي حال لم تأت المداولات أمام منظمة التجارة العالمية بنتائج في غضون 60 يوما، يمكن للاتحاد الأوروبي الانتقال إلى مرحلة المنازعة.

وندّدت الصين من جانبها بهذا الإجراء الجديد. وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن "الصين تندّد بالإجراء المتّخذ من الجانب الأوروبي. وهي ستتعامل مع هذه القضيّة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية وتصون بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة".

ويتواجه الاتحاد الأوروبي مع الصين في عدّة ملفّات في مجال التجارة.

وفي أواخر نوفمبر، اعترضت المفوضية أمام منظمة التجارة العالمية على تدابير جمركية صينية تستهدف مشروبات روحية أوروبية مثل الكونياك.

وكانت الصين قد احتكمت بدورها إلى منظمة التجارة العالمية في 30 أكتوبر بعد قرار بروكسل فرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين الذي رأت فيه بكين تدبيرا "حمائيا".