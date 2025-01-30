العالم اليوم - مستشار ترامب: يجب على مصر والأردن أن تقترحا حلا بديلا في غزة

انتم الان تتابعون خبر مستشار ترامب: يجب على مصر والأردن أن تقترحا حلا بديلا في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 09:23 صباحاً - قال آدم بوهلر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص لشؤون الرهائن، خلال مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، الأربعاء، إنه يجب على مصر والأردن أن تقترحا حلا بديلا تعتقدان أنه سيكون أفضل إذا لم ترغبا في استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة.

وأضاف بوهلر: "أنا متأكد من أن الرئيس ترامب سيستمع، إنه منفتح دائمًا على الحلول المختلفة، لكن يجب أن تكون حقيقية".

وتأتي تصريحات بوهلر بعد أن اقترح ترامب خطة "تطهير غزة" من خلال إبعاد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك إلى مصر والأردن، وهي الخطة التي يتبناها اليمين المتشدد في إسرائيل.

وعندما سألته القناة الـ12 عما سيحدث إذا لم تقدم مصر والأردن حلا بديلا لنقل الفلسطينيين من غزة، أجاب بوهلر: "حسنا، ماذا سيحدث إذن؟ هل سيستمر هذا إلى الأبد؟ ما هو الخيار المتاح؟ يجب أن يكون هناك شيء. كلنا نعرف ذلك وكل ما نحتاجه هو شيء قابل للنجاح لذا قدم الرئيس واقترح حلا يعتقد أنه قد ينجح، وإذا كان لديهم أفضل من ذلك، فنحن جميعا آذان صاغية".

وعارضت مصر والأردن الفكرة، وانضمتا إلى جزء كبير من المجتمع الدولي في القول بأنها سترقى إلى مستوى التطهير العرقي.

رد مصر والأردن

والأربعاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأوضح السيسي: "لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "ما يتردد بشأن تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".

وتابع: "مصر عازمة على العمل مع ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".

وأوضح: "الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأردف قائلا: "إن هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها والرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما وأن مصر لن تشارك فيه".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ورفضنا للترحيل ثابت ولا يتغير".