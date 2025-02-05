”الفاو”: العقوبات ضد روسيا تعيق وصول مساعداتها الغذائية للعديد من الدول المحتاجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:31 مساءً - أشارت ديلارا رافيلوفا-بوروفيك نائبة مندوب روسيا لدى منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إلى أن العقوبات ضد روسيا تعيق وصول المساعدات الغذائية الروسية للدول المحتاجة عبر "الفاو".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "العديد من الدول توضع في مواقف صعبة. إنها ترغب في الحصول على مساعدات إنسانية من برنامج الأغذية العالمي، ولكن البرنامج واجه في عام 2024 عجزا كبيرا في الميزانية. يريد البرنامج مواصلة تقديم المساعدة، لكنه يفتقر إلى الأموال، وفي نفس الوقت لا يمكنه الحصول على مساهماتنا بسبب العقوبات. من وجهة نظرنا، هذا وضع غير منطقي تماما ويشبه تسييس المساعدات الإنسانية، ليس من قبل برنامج الأغذية العالمي، ولكن من قبل الدول التي تستخدم العقوبات ضد روسيا لإيقاف النشاط الإنساني".

وأشارت إلى أن عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية من قبل دول العقوبات تنتهك مبادئ تقديم هذه المساعدات.