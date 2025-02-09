العالم اليوم - بالفيديو.. هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 08:19 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا مصورا يظهر تعرض القناة 14 الإسرائيلية لعملية اختراق.

وبحسب الفيديو المتداول، خلال حلقة تلفزيونية على القناة اختفى الضيوف فجأة وبدأ النشيد والعلم المصري بالظهور على الشاشة. وظهر على الشاشة شريط كتب عليه تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان. كما ظهر على الشريط السفلي لشاشة القناة عبارة تتضمن "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. ستبقى فلسطين حرة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية .. في رعاية الله وحفظة