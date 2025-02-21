العالم اليوم - مفاوضات بين كييف وواشنطن حول "معادن أوكرانيا النفيسة"

انتم الان تتابعون خبر مفاوضات بين كييف وواشنطن حول "معادن أوكرانيا النفيسة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 02:23 مساءً - كشف مسؤول أوكراني، الجمعة، بأن بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأوكرانية الاستراتيجية والتي ترغب الولايات المتحدة في الحصول عليها مقابل دعمها كييف في الحرب مع موسكو.

وأفاد مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس بأن كييف وواشنطن تواصلان المفاوضات بشأن إبرام اتفاق حول المعادن الأوكرانية الاستراتيجية، بعدما رفضت كييف مقترحا من الولايات المتحدة، ما أثار غضب الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "هذا البحث يتواصل"، مضيفا "ثمة تبادل دائم لمسودات، وأرسلنا واحدة أمس... وننتظر ردا" أميركيا عليها.

كان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايك والتز، قد قال إن يتوجب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى المعادن الحيوية في أوكرانيا.

واقترح والتز، في وقت سابق الخميس، أن حصول الولايات المتحدة على المعادن النادرة من أوكرانيا يمكن أن يكون مقابل للمساعدة الأمريكية، أو حتى تعويضاً عن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة سابقاً.

وقال والتز: "لقد قدمنا للأوكرانيين فرصة مذهلة وتاريخية"، مشيراً إلى أن هذه الفرصة ستكون "مستدامة" و"الأفضل" كضمانة أمنية يمكن لأوكرانيا أن تأمل فيها.

وتمتلك أوكرانيا احتياطيات ضخمة من المعادن النفيسة والعناصر المهمة مثل الليثيوم والتيتانيوم، والفحم والغاز والنفط واليورانيوم، وهو ما يمثل إمدادات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.