استطلاع يظهر ثقة الأوكرانيين بالقائد السابق زالوجني أكثر من زيلينسكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 08:25 مساءً - أظهر استطلاع أن القائد العام السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني ورئيس مديرية المخابرات في أوكرانيا كيريل بودانوف تجاوزا فلاديمير زيلينسكي في تصنيف ثقة الأوكرانيين.

وذكرت صحيفة NV الأوكرانية، نقلا عن نتائج استطلاع أجراه مركز Socis في فبراير: "يبقى زعيم الثقة بين الأوكرانيين هو القائد العام السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي يحظى بثقة 73.7% من المشاركين، ولا يثق به 21.3%".

وأضافت أنه وفقا للاستطلاع فإن 51.3% من المشاركين يثقون في بودانوف، في حين أن 39.5% لا يثقون به.

وبحسب الاستطلاع فإن 39.6% فقط من الأوكرانيين يثقون بزيلينسكي، بينما لا يثق به 57% من المشاركين.

وفي المرتبة الرابعة من حيث الثقة يأتي الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، حيث يثق به 21.8% من الأوكرانيين بينما لا يثق به 74% من المستطلعين.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 3 و9 فبراير هذا العام عن طريق المقابلات والأجهزة اللوحية. وتم إجراء استطلاع رأي على إجمالي 2000 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.