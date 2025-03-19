العالم اليوم - فيديو.. تحطم مقاتلة عسكرية في الجزائر ومقتل قائدها

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تحطم مقاتلة عسكرية في الجزائر ومقتل قائدها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:21 مساءً - أعنلت وزراة الدفاع الجزائرية تحطم طائرة عسكرية مقاتلة تابعة للجيش في ولاية أدرار جنوب غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل قائدها.

وأمر الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية: "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، صباح الأربعاء 19 مارس 2025 طائرة عسكرية مقاتلة، بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مما أسفر عن استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر".

وأضاف البيان: "الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد وأقاربه، سائلا الله العليّ القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة".