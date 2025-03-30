ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 1700 قتيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:31 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 1700 قتيل، و3 آلاف و400 مصاب.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الإدارة العسكرية في ميانمار، اليوم الأحد، بشأن الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد صباح الجمعة الماضي.

وجاء في البيان، أنه تم تحديد مصرع 1700 شخص، وإصابة 3400 بجروح، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.

وإلى جانب الدمار الكبير الذي تسبب فيه الزلزال في البلاد، هناك قلق متزايد بشأن زيادة عدد الضحايا.

وإلى جانب ميانمار وتايلاند، تسبب الزلزال المزدوج أيضًا في أضرار في بعض أجزاء مقاطعة يونان الصينية المتاخمة لميانمار، ولم يتم الإبلاغ بعد عن سقوط قتلى في المقاطعة، حيث تسببت الهزات في وقوع إصابات.

وضرب زلزالان شديدان بقوة 7.7 و6.4 درجة على مقياس ريختر، قبل يومين، وسط ميانمار.