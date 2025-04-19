العالم اليوم - زيلينسكي يعلن موقفه من هدنة "عيد الفصح"

وفي تعليق سابق شكك زيلينسكي في جدية هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهما إياه بمحاولة "اللعب بأرواح البشر".

وجاء في منشور زيلينسكي "أما بالنسبة إلى محاولة بوتين الجديدة للعب بأرواح البشر، في هذه اللحظة تدوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في كل أنحاء أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني "يبين (هجوم) مسيرات شاهد في أجوائنا الموقف الحقيقي لبوتين تجاه عيد الفصح والأرواح البشرية"، من دون أن يعلن موقفه بشأن الالتزام بالهدنة المقترحة.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد نقلت عن بوتين قوله في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف: "أعلن الجانب الروسي مدفوعا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة عيد الفصح اليوم اعتبارا من الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد. أوجه أوامري بوقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة".

وتابع قائلا: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل".

وشدد على أنه "على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا".

وأوضح بوتين أن: "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية".

وأكد أن "روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا".