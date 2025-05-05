نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيد على التعاون ودعوة لزيارة تركيا.. اتصال هاتفي مثمر بين أردوغان وترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالًا هاتفيًا هامًا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الإثنين، لبحث التطورات الميدانية والجهود الممكنة لإنهاء المأساة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون.

سلط البيان الصادر عن الرئاسة التركية عبر منصة "إكس" الضوء على موقف أنقرة الثابت من ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مؤكدًا أن تركيا على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم الممكن لتحقيق الاستقرار والسلام.

الاتصال لم يقتصر فقط على غزة، بل تناول ملفات إقليمية ودولية أخرى، بما في ذلك التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ودعم نهج ترامب التفاوضي مع إيران، مما يعكس توجّهًا تركيًا نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، حتى في ظل قيادة أمريكية سابقة.

أردوغان: غزة تعيش كارثة إنسانية ويجب التحرك الفوري



أكد الرئيس التركي خلال الاتصال أن الأوضاع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات خطيرة لا يمكن تجاهلها، وأنه من الضروري التحرك العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى السكان المحاصرين.

وشدد أردوغان على أهمية إنهاء المأساة الإنسانية المتواصلة في القطاع، ودعم أي جهود تضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم.

تركيا تعرض التعاون الكامل لتحقيق السلام



وعبر أردوغان عن استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم اللازم من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تحقيق سلام دائم في المنطقة.

كما أبدى رغبة تركيا في التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

رسالة تقدير لنهج ترامب ودعوته لزيارة تركيا



خلال المكالمة، أعرب الرئيس التركي عن تقديره لنهج دونالد ترامب في التعامل مع النزاعات الدولية، وخاصة الجهود التفاوضية التي قام بها مع إيران، معتبرًا أنها خطوات مهمة نحو إنهاء الحروب وتقليل التوترات في المنطقة.

وفي بادرة دبلوماسية لافتة، وجّه أردوغان دعوة شخصية لترامب لزيارة تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.

تعزيز التعاون الدفاعي بين أنقرة وواشنطن



أكدت الرئاسة التركية أن الاتصال تضمن أيضًا نقاشًا حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات، وعلى رأسها قطاع الصناعات الدفاعية، الذي يمثل محورًا مهمًا في العلاقات التركية-الأمريكية.



