العالم اليوم - عن طريق شريحة "نيورالينك".. مريض بالشلل يحرر مقطع فيديو

انتم الان تتابعون خبر عن طريق شريحة "نيورالينك".. مريض بالشلل يحرر مقطع فيديو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:23 مساءً - في إنجاز طبي وتكنولوجي غير مسبوق، نشر مريض مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) مقطع فيديو على منصة يوتيوب، تم تحريره وسرده بالكامل باستخدام إشارات من دماغه عبر زرعة "نيورالينك" التي طورها إيلون ماسك.

براد سميث، الذي يعد ثالث شخص في العالم يزرع شريحة دماغية من "نيورالينك"، والأول من نوعه بين مرضى ALS، استخدم واجهة الدماغ-الحاسوب (BCI) للتحكم بمؤشر الفأرة على جهازه "ماك بوك برو" وتحرير الفيديو، في سابقة تعد الأولى من نوعها عالميا.

وقال سميث في الفيديو الذي نُشر الأسبوع الماضي: "لا تقرأ "نيورالينك" تدفقا مستمرا من أفكاري، بل تفسر الإشارات العصبية لتعرف كيف وأين أريد تحريك المؤشر."

وأضاف موضحا أنه وجد أن تخيل تحريك لسانه أو شد فكه هو الأكثر فاعلية للتحكم بالفأرة، بعد أن لم تحقق محاولة تخيل حركة يده نفس النتيجة.

ويحتوي الزرع الدماغي، الذي وضع في القشرة الحركية، على أكثر من 1000 قطب كهربائي، بحجم يقارب خمس عملات معدنية مكدسة.

من أبرز ما ميّز الفيديو، استخدام نسخة صناعية من صوت سميث، أُنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء على تسجيلات سابقة لصوته قبل أن يفقد قدرته على التحدث. وعلق سميث على ذلك قائلًا: "هذا يتيح لي أن أروي القصة بصوتي الحقيقي، حتى لو لم أعد قادرا على الكلام."

مرض التصلب الجانبي الضموري هو مرض عصبي تنكسي تدريجي يدمر الخلايا العصبية الحركية، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي لقدرات الحركة والنطق، وقد صُمّمت تقنية Neuralink لتكون بوابة جديدة للتواصل والتحكم في البيئة الرقمية لمرضى مثل سميث.

الإنجاز الذي تحقق يعد خطوة ثورية في مجال تكنولوجيا الأعصاب والتواصل المساعد، ويفتح آفاقا واسعة أمام استخدام واجهات الدماغ-الحاسوب في تحسين جودة حياة المصابين بأمراض عصبية خطيرة.