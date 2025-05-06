العالم اليوم - الهند تعلن أنها ستقطع مياه الأنهار عن باكستان

انتم الان تتابعون خبر الهند تعلن أنها ستقطع مياه الأنهار عن باكستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:20 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناهيندرا مودي، يوم الثلاثاء، أن بلاده "ستقطع مياه" الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان، ردا على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير.

وقال مودي في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".

ومن جانبها، تتهم باكستان التي تدهورت علاقاتها مع الهند بعد أن علقت معاهدة مهمة لتقاسم المياه بين البلدين الجارين، نيودلهي بتعديل تدفق نهر شيناب، أحد الأنهر الثلاثة التي وضعت تحت سيطرة إسلام آباد وفقا لهذا الاتفاق.

ينبع هذا النهر الرئيسي من الهند، لكن تم منح باكستان السيطرة عليه بموجب معاهدة مياه السند الموقعة في العام 1960 بين القوتين النوويتين.

وغداة الهجوم الذي وقع في كشمير في 22 أبريل، علقت الهند هذه المعاهدة. وحذرت إسلام آباد من أن المساس بأنهارها سيعتبر "عملا حربيا".

وقال وزير الري في ولاية البنجاب المتاخمة للهند كاظم بيرزادا لوكالة فرانس برس "سجلنا تغيرات غير مألوفة في نهر شيناب (...) وانخفض منسوب النهر الذي كان طبيعيا، بشكل كبير بين ليلة وضحاها".

وأضاف أن هذا الإقليم الذي يقطنه نحو نصف سكان باكستان البالغ عددهم 240 مليونا، هو المركز الزراعي للبلاد وقد تتأثر بعض الأراضي "بشكل خاص".

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية عن مسؤول كبير أن "بوابات سد باغليهار" على نهر شيناب في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية عند منبع البنجاب الباكستانية "تم تشغيلها للحد من التدفق كإجراء عقابي لفترة قصيرة".