ملك البحرين يستقبل الشرع في أول زيارة رسمية له إلى المملكة

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير بالعاصمة المنامة الرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل في زيارة رسمية هي الأولى له منذ تنصيبه.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وصل الشرع والوفد المرافق له إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في المملكة، حيث كان في استقباله كلٌّ من الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ووزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة.

ويوم أمس، أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس الشرع بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين قريبا.

ومنذ تعيينه في منصب الرئيس قبل أشهر، زار الشرع العديد من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.

وقبل أيام، وصل الشرع إلى باريس والتقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكان من أبرز مخرجاتها الحديث عن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق.