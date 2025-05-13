العالم اليوم - أول تعليق سوري رسمي على قرار ترامب رفع العقوبات

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق سوري رسمي على قرار ترامب رفع العقوبات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 09:25 مساءً - رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وقال الشيباني لوكالة "رويترز"، إن "إعلان ترامب يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة على مدى سنوات".

ولفت إلى أن سوريا تنظر إلى إعلان ترامب بإيجابية كبيرة.

وأضاف: "سوريا مستعدة لتعزيز العلاقات مع أميركا على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة".

وتابع: "ترامب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي وتحقيق انتصار للمصالح الأميركية في سوريا".

وكان الرئيس الأميركي قال، الثلاثاء، أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".

وأضاف ترامب: "تلك العقوبات كانت تشل الاقتصاد السوري وكانت مطلوبة في وقت سابق، والآن آن الأوان كي تلمع سوريا".

وتابع: "سعيد أن أعلن أن ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأكمل: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا".

وأبرز: "هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح.. أقول حظا سعيدا يا سوريا. أرونا شيئا خاصا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترامب سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع غدا الأربعاء.