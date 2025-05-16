العالم اليوم - اختراق إلكتروني يهز "كوين بيس".. وطلب فدية بـ 20 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر اختراق إلكتروني يهز "كوين بيس".. وطلب فدية بـ 20 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 10:20 صباحاً - في تطور صادم لعالم العملات المشفرة، كشفت شركة "كوين بيس" (Coinbase)، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين والأصول المحتفظ بها، عن تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق أدى إلى اختراق بيانات شخصية لعدد من عملائها.

يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف بشأن أمان البنية التحتية الرقمية في القطاع المالي، وفي وقت حساس تستعد فيه كوين بيس للانضمام إلى مؤشر S&P 500 في 19 مايو المقبل، وهي خطوة تاريخية تعزز مكانتها في الأسواق المالية الأميركية.

كيف حدث الاختراق؟

ووفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، استغل القراصنة ثغرة بشرية باختراق أنظمة الدعم الفني من خلال رشوة عدد من الموظفين المتعاقدين، ما مكنهم من الوصول إلى بيانات شخصية تشمل: الأسماء، العناوين، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى صور من بطاقات الهوية الحكومية.

طلب فدية ورفض قاطع

طالب القراصنة بفدية قدرها 20 مليون دولار بعملة البيتكوين مقابل عدم نشر البيانات المسروقة. إلا أن الرئيس التنفيذي لـ "كوين بيس"، براين أرمسترونغ، رفض الاستجابة لهذا الابتزاز، بل على العكس قام بالإعلان عن تخصيص مكافأة بنفس القيمة لأي معلومات تؤدي إلى القبض على المتورطين وتقديهم للمحاكمة.

إجراءات صارمة وتعويضات للعملاء

أكدت "كوين بيس" أنها ستعوض العملاء الذين تعرضوا لعمليات احتيال نتيجة لهذا الاختراق. كما قامت الشركة بإنهاء خدمات الموظفين المتورطين، مع إحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية.

تأثيرات مالية وتحقيقات جارية

قدّرت الشركة خسائرها المرتقبة من الهجوم بين 180 و400 مليون دولار، ما تسبب في هبوط أسهمها بنسبة 7 بالمئة. ويأتي هذا بالتزامن مع فتح تحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بشأن مدى دقة إفصاحات كوين بيس حول عدد المستخدمين النشطين في تقاريرها المالية.

مستقبل "كوين بيس" في الميزان

يأتي هذا الحادث في وقت حساس بالنسبة لـ "كوين بيس"، حيث من المقرر أن تنضم إلى مؤشر S&P 500 في 19 مايو، مما يمثل خطوة مهمة في مسيرتها.

فقد أعلنت شركة "إس أند بي داو جونز إنديكسز" للمؤشرات المالية التابعة لمجموعة إس أند بي غلوبال اعتزامها إدراج سهم شركة تداول العملات الرقمية المشفرة كوين بيس غلوبال على مؤشر ستاندند أند بورز 500 (إس أند بي 500) ليحل محل سهم ديسكفر فاينانشال سيرفيسز قبل بدء تعاملات يوم الاثنين المقبل 19 مايو الحالي.

يذكر أن شركة كابيتال وان فاينانشال كورب المدرجة على مؤشر إس أند بي 500 ستستحوذ على شركة ديسكفر فاينانشال سيرفيسز، في صفقة من المتوقع اتمامها في وقت قريب للغاية بعد استيفاء الشروط النهائية.

لكن هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية، وتؤكد على أهمية تعزيز إجراءات الحماية لضمان ثقة العملاء وسلامة بياناتهم.